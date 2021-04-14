Аттар – легендарный иранский поэт

Знаменитый персидский поэт-суфий Аттар жил в 1146 году в городе Нишапур. В Иране ежегодно отмечают 14 апреля как День Аттара.
Стихи Аттара проникнуты страстным стремлением к единению с божеством, глубокими философискими мыслями:
«Тот мир, где мы живём,
Лишь сумрачный кабак.
Но светом знанья в нём
Рассеять можно мрак»
Он считается одним из самых трудолюбивых поэтов Ирана. Аттар написал 114 книг, самой известной из которых является «Тазкират Аль-Авлия» («Рассказы о святых») , где рассказывается жизнеописание суннитских праведников Египта, Персии. Также знамениты следующие труды автора: «Мантик Ат-Тайр» (Язык птиц) и «Книга советов».
По словам иранского современного поэта и литературного критика Абу Аль-Маджда, Махмуд ибн Адам Санаи, Джалаладдин Руми и Аттар являются 3 рёбрами треугольника иранской суфийской поэзии.
Аттар на встрече с молодым Руми назвалт его великим поэтом будущего. Руми позже так писал о нём:
"Аттар обошёл семь городов в поисках любви
А мы прошлись только по одной улице"
Здесь Руми указывает на 7 долин в книге «Мантик Ат-Тайр». Это рассказ о мистическом путешествии птиц через 7 долин в поисках их мифического короля Симурга, крупной птицы из древних иранских верований, которая оказывается их настоящей собственной личностью. Тема путешествия птиц использовалась задолго до Аттара в философской (Ибн Сина) и суфийской (Газали) литературе, как символ души, пытающейся приблизиться к Богу, однако, адаптация Аттара является, безусловно, самой поэтической и мистической.
Аттар погиб в 1230 г. во время монгольского нашествия от руки одного из завоевателей.
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