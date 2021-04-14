14 апр. 2021 г., 09:51
Journalist ID: 2388
News Code: 84295061
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Минздрав: две европейские страны подали заявку на иранскую вакцину от коронавируса

Минздрав: две европейские страны подали заявку на иранскую вакцину от коронавируса

Тегеран, 14 апреля, ИРНА - Представитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Киануш Джаханпур заявил, что на данный момент пять стран, в том числе две европейские страны, подали заявки на иранскую вакцину от коронавируса.

«Начинается 60-процентое обогащение урана. На данный момент пять стран, в том числе две европейские страны, подали заявки на вакцину от коронавируса. По мере повышения эффективности производства приближается рекордное ежемесячное производство в 20 миллионов доз вакцины», - написал он в Twitter.

По данным ИРНА, на данный момент более 12 различных предприятий пытаются производить вакцину от коронавируса в Иране, и пять из этих компаний опережают другие. Эти пять проектов включают производство совместной с Кубой вакцины в Институте Пастора, которая, по словам министра здравоохранения, вероятно, будет произведена ранее этой весной.

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