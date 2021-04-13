13 апр. 2021 г., 23:44
Journalist ID: 2388
News Code: 84294823
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Словения и Иран изучили пути расширения двустороннего сотрудничества

Словения и Иран изучили пути расширения двустороннего сотрудничества

Тегеран, 13 апреля, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Любляне Казем Шафеи и заместитель министра иностранных дел Словении Станислав Рашчан обсудили возможности политического, экономического и торгового сотрудничества между двумя странами и последнее состояние политических, торговых и экономических отношений, а также пути развития, поддерживать и укреплять отношения между двумя странами, состоялся обмен мнениями.

Касаясь переговоров по ядерной программе и подписания ядерной сделки, Казем Шафеи во вторник на встрече со Станиславом Ращчаном сказал: «ядерная сделка сыграла позитивную роль в решении региональных и международных проблем, а выход США из нее, возвращение и введение новых санкций в более широком масштабе создали проблемы на региональном и международном уровнях», - отметил он.

По его словам, «Наша цель на недавних ядерных переговорах в Вене - отменить все санкции США».

Далее он указал на усиление США против Ирана и введение новых санкций и их влияние на сокращение объема торговых отношений между Ираном и Словенией, и сказал: «Соединенные Штаты запретили закупку фармацевтических препаратов и даже закупку вакцин Ираном, и это оказало серьезное влияние на распространение коронавируса и увеличение числа жертв в Иране».

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