Словения и Иран изучили пути расширения двустороннего сотрудничества

Касаясь переговоров по ядерной программе и подписания ядерной сделки, Казем Шафеи во вторник на встрече со Станиславом Ращчаном сказал: «ядерная сделка сыграла позитивную роль в решении региональных и международных проблем, а выход США из нее, возвращение и введение новых санкций в более широком масштабе создали проблемы на региональном и международном уровнях», - отметил он.

По его словам, «Наша цель на недавних ядерных переговорах в Вене - отменить все санкции США».

Далее он указал на усиление США против Ирана и введение новых санкций и их влияние на сокращение объема торговых отношений между Ираном и Словенией, и сказал: «Соединенные Штаты запретили закупку фармацевтических препаратов и даже закупку вакцин Ираном, и это оказало серьезное влияние на распространение коронавируса и увеличение числа жертв в Иране».