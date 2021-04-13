Иран выразил протест против незаконных действий Евросоюза

Согласно данным ИРНА, после вчерашнего грубого действия Европейского Союза для введения санкций в отношении прав человека ряда официальных лиц и учреждений Исламской Республики Иран, посол Португалии в Иране Карлос Костанхаус в качестве председателя ЕС и помощник генерального секретаря Европы был вызван в Министерство иностранных дел.

Генеральный директор МИД по Западной Европе осудил этот шаг как основанный на политическом и избирательном подходе ЕС к вопросам прав человека. «Как мы заявляли, в ответ мы приостановим всеобъемлющие переговоры с Европейским союзом и его сотрудничество, в том числе в области терроризма, наркотиков и беженцев», - отметил он.

Также было подчеркнуто, что рассматривается вопрос о взаимных санкциях.