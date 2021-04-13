Рухани: присутствие сионистского режима опасно для региона

Хасан Рухани в телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом бин Халифой Аль Тани, поздравляя правительство и народ Рамадана, подчеркнул развитие и углубление отношений Тегеран-Доха во всех областях, особенно в торговле и экономике.

Приветствуя позицию правительства Катара по региональным вопросам, Рухани подчеркнул необходимость решения региональных проблем и кризисов, включая йеменский кризис, путем диалога и переговоров, назвав присутствие сионистского режима в регионе опасным. «Это единственный успешный способ. Мы рассматриваем обеспечение безопасности, мира и стабильности в регионе как решение проблем мирным и ответственным путем и с учетом коллективных интересов, и мы считаем, что милитаризм не может решить проблемы региона», - отметил он.

Рухани также сослался на недавние переговоры в Вене по ядерной проблеме и желание США вернуться в ядерную сделку. «Единственный способ для Соединенных Штатов - вернуться в ядерную сделку, отменить все санкции и выполнить все обязательства в соответствии с соглашением. Несомненно, после этого действия США Иран вернется к выполнению всех взятых на себя обязательств», - заключил он.