Представители Ирана на чемпионате Азии по борьбе завоевали три золотые медали

Как сообщает ИРНА, 31-й чемпионат Азии по борьбе пройдет в Алматы, Казахстан, с сегодняшнего дня в течение двух дней. В первый день соревнований Педжман Паштам, Насер Ализаде и Али Акбар Юсефи завоевали золотые медали в весовых категориях 77, 87 и 130 кг, Мейсам Дельхани - серебряную медаль в весовой категории 63 кг, а Пуя Дадмарз - бронзовую медаль в весовой категории до 55 кг.
Тегеран, 13 апреля, ИРНА - В первый день 31-го чемпионата Азии по борьбе в Казахстане иранские спортсмены завоевали золотые медали в весовых категориях 77, 87 и 130 кг, серебряную медаль в весовой категории 63 кг и бронзовую медаль в весовой категории 55 кг.
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