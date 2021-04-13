Представители Ирана на чемпионате Азии по борьбе завоевали три золотые медали

Как сообщает ИРНА, 31-й чемпионат Азии по борьбе пройдет в Алматы, Казахстан, с сегодняшнего дня в течение двух дней. В первый день соревнований Педжман Паштам, Насер Ализаде и Али Акбар Юсефи завоевали золотые медали в весовых категориях 77, 87 и 130 кг, Мейсам Дельхани - серебряную медаль в весовой категории 63 кг, а Пуя Дадмарз - бронзовую медаль в весовой категории до 55 кг.