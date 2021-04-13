13 апр. 2021 г., 23:04
Journalist ID: 2388
News Code: 84294798
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ОАЭИ: Сегодня начнется операция по обогащению урана на 60%

ОАЭИ: Сегодня начнется операция по обогащению урана на 60%

Тегеран, 13 апреля, ИРНА - Ссылаясь на письмо Ирана в Международное агентство по атомной энергии о начале 60-процентного обогащения в соответствии с указом президента, представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камадванди сказал, что подготовка к этой акции начнется сегодня вечером на обогатительном предприятии Шахид Ахмади-Рошан в Натанзе.

«Распоряжением президента Организации по атомной энергии было поручено запустить линию по производству 60% урана в количестве, требуемом в рамках статьи №1 Закона о стратегических действиях по снятию санкций и защите интересов иранского народа, утвержденного иранским парламентом», - сказал он.

«В связи с этим вопросник с информацией о конструкции DIQ был немедленно передан в Международное агентство по атомной энергии, и сегодня вечером на обогатительном предприятии начнется исполнительная подготовка к этой работе», - отметил он.

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