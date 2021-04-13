ОАЭИ: Сегодня начнется операция по обогащению урана на 60%

«Распоряжением президента Организации по атомной энергии было поручено запустить линию по производству 60% урана в количестве, требуемом в рамках статьи №1 Закона о стратегических действиях по снятию санкций и защите интересов иранского народа, утвержденного иранским парламентом», - сказал он.

«В связи с этим вопросник с информацией о конструкции DIQ был немедленно передан в Международное агентство по атомной энергии, и сегодня вечером на обогатительном предприятии начнется исполнительная подготовка к этой работе», - отметил он.