13 апр. 2021 г., 20:53
Journalist ID: 2177
News Code: 84294717
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Иран и Россия обсудили дипломатические отношения

Иран и Россия обсудили дипломатические отношения

Тегеран, 13 апреля, ИРНА - Во вторник официальные представители МИД Ирана и России Саид Хатибзаде и Мария Захарова обменялись мнениями об укреплении сотрудничества в области культуры, СМИ, а также общественной дипломатии.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде и официальный представитель МИД России Мария Захарова провели переговоры в Тегеране.

Касаясь основных кампаний в западных и американских СМИ против независимых государств, стороны охарактеризовали американскую монополию в Интернете и СМИ как институциональный фактор ситуации и призвали к сотрудничеству СМИ с этой целью.

Хатибзаде назвал «соглашение о создании культурных центров между Ираном и Россией», подписанное сегодня, хорошей основой для развития культурного сотрудничества.

Обе стороны также призвали к обмену делегациями СМИ, регулярному общению и содействию диалогу СМИ между двумя странами и имели предварительное соглашение по этому вопросу.

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