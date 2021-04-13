Иран и Россия обсудили дипломатические отношения

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде и официальный представитель МИД России Мария Захарова провели переговоры в Тегеране.

Касаясь основных кампаний в западных и американских СМИ против независимых государств, стороны охарактеризовали американскую монополию в Интернете и СМИ как институциональный фактор ситуации и призвали к сотрудничеству СМИ с этой целью.

Хатибзаде назвал «соглашение о создании культурных центров между Ираном и Россией», подписанное сегодня, хорошей основой для развития культурного сотрудничества.

Обе стороны также призвали к обмену делегациями СМИ, регулярному общению и содействию диалогу СМИ между двумя странами и имели предварительное соглашение по этому вопросу.