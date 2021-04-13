13 апр. 2021 г., 17:17
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News Code: 84294531
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О визите главы МИД РФ в Тегеран

О визите главы МИД РФ в Тегеран

Тегеран, 13 апреля. ИРНА — 13 апреля Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров с рабочим визитом посетил Тегеран, где состоялись его переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Российский гость был принят Президентом ИРИ Хасаном Рухани и спикером Меджлиса Мохаммадом Багером Галибафом. Встречи прошли в традиционно дружественной атмосфере, сообщает МИД РФ.

Стороны предметно рассмотрели весь комплекс многоплановых двусторонних связей, включая развитие политического диалога, торгово-экономическое сотрудничество с акцентом на реализацию ключевых совместных проектов, а также практическое взаимодействие по борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Министры подписали межправительственное Соглашение об учреждении и условиях деятельности культурных центров, которое открывает новые возможности для расширения гуманитарных связей и в целом более глубокого обоюдного знакомства с уникальными культурой и традициями Российской Федерации и Исламской Республики Иран.

Уделено пристальное внимание состоянию дел в связи с Совместным всеобъемлющим планом действий по ситуации вокруг иранской ядерной программы, координации подходов России и Ирана на многосторонних площадках, другим актуальным темам международной повестки.

В фокусе внимания была региональная проблематика: сирийское урегулирование, обстановка в Йемене, Афганистане и зоне Персидского залива, ситуация в Нагорном Карабахе. Россия и Иран подтвердили общность позиций по безальтернативности урегулирования конфликтов и кризисов мирным путем на основе взаимоуважения и учета интересов друг друга.

Стороны условились продолжить диалог по всем вопросам, представляющим обоюдный интерес.

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