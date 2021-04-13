О визите главы МИД РФ в Тегеран

Стороны предметно рассмотрели весь комплекс многоплановых двусторонних связей, включая развитие политического диалога, торгово-экономическое сотрудничество с акцентом на реализацию ключевых совместных проектов, а также практическое взаимодействие по борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Министры подписали межправительственное Соглашение об учреждении и условиях деятельности культурных центров, которое открывает новые возможности для расширения гуманитарных связей и в целом более глубокого обоюдного знакомства с уникальными культурой и традициями Российской Федерации и Исламской Республики Иран.

Уделено пристальное внимание состоянию дел в связи с Совместным всеобъемлющим планом действий по ситуации вокруг иранской ядерной программы, координации подходов России и Ирана на многосторонних площадках, другим актуальным темам международной повестки.

В фокусе внимания была региональная проблематика: сирийское урегулирование, обстановка в Йемене, Афганистане и зоне Персидского залива, ситуация в Нагорном Карабахе. Россия и Иран подтвердили общность позиций по безальтернативности урегулирования конфликтов и кризисов мирным путем на основе взаимоуважения и учета интересов друг друга.

Стороны условились продолжить диалог по всем вопросам, представляющим обоюдный интерес.