13 апр. 2021 г., 16:53
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News Code: 84294504
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Замглавы МИД Ирана прибыл в Вену для продолжения переговоров по ядерной сделке

Замглавы МИД Ирана прибыл в Вену для продолжения переговоров по ядерной сделке

Тегеран, 13 апреля. ИРНА — Иранская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Аббасом Аракчи прибыла во вторник в Вену, чтобы продолжить ядерные переговоры между Ираном и "4 + 1".

Иранская делегация находится в Вене для возобновления переговоров Совместной комиссии по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Встречи и консультации, которые будут проведены с остальными членами СВПД, начнутся сегодня в двустороннем или многостороннем порядке и продолжатся в ближайшие дни.

В этом раунде переговоров иранскую делегацию сопровождают представители других соответствующих организаций, в том числе Министерства нефти и Центрального банка.

2 апреля в режиме онлайн стартовало 18-е заседание Совместной комиссии по СВПД с участием представителей Ирана и 4 + 1.

Встреча продолжалась в очно в Вене, и две рабочие группы по снятию санкций и ядерным мерам работают над мерами, которые должны быть приняты Ираном и США.

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