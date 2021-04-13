Замглавы МИД Ирана прибыл в Вену для продолжения переговоров по ядерной сделке

Иранская делегация находится в Вене для возобновления переговоров Совместной комиссии по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Встречи и консультации, которые будут проведены с остальными членами СВПД, начнутся сегодня в двустороннем или многостороннем порядке и продолжатся в ближайшие дни.

В этом раунде переговоров иранскую делегацию сопровождают представители других соответствующих организаций, в том числе Министерства нефти и Центрального банка.

2 апреля в режиме онлайн стартовало 18-е заседание Совместной комиссии по СВПД с участием представителей Ирана и 4 + 1.

Встреча продолжалась в очно в Вене, и две рабочие группы по снятию санкций и ядерным мерам работают над мерами, которые должны быть приняты Ираном и США.