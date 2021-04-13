Рухани назвал появление Израиля в Персидском заливе опасным

Подчеркнув необходимость противодействия одностороннему подходу США путем расширения регионального сотрудничества, президент Рухани приветствовал сотрудничество с целью содействия установлению мира и стабильности в регионе как стратегический шаг против одностороннего подхода США и вмешательства в дела стран региона.

Заявив, что безопасность, мир и стабильность в регионе должны быть обеспечены странами региона, президент Ирана подчеркнул важность оборонного и военного сотрудничества между Ираном и Россией после отмены эмбарго на поставки оружия Ирану в октябре 2020 года.

Президент Рухани также высоко оценил позицию и поддержку Москвы в ядерных переговорах и подчеркнул продолжение усилий по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) как многостороннего соглашения, которое является примером решения проблем путем переговоров и дипломатии.

Он сказал, что шаги двух стран демонстрируют общие идеи по международным вопросам, в том числе по СВПД, добавив, что сегодня сотрудничество определенно эффективно для возобновления сделки.