Рябков назвал невозможным прекращение работы по АЭС в Бушере

"Нет, ни в коем случае. Это невозможно, сотрудничество по "Бушер" продолжается, в том числе работы по сооружению второго и третьего блоков, они на разных стадиях находятся, но они не прекращаются. У нас нет повода что-то здесь менять", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной приостановке работы АЭС "Бушер" в Иране.

Рябков отметил, что появившаяся в СМИ информация о возможном прекращении работы АЭС носит спекулятивный характер и не имеет под собой основания.

Госкорпорация "Росатом" реализует в Иране проект строительства второй очереди АЭС "Бушер" (второй и третий энергоблоки) суммарной мощностью 2 100 МВт. 10 ноября 2019 года в Иране начались работы по заливке бетона в рамках возведения второго энергоблока.

Атомная электростанция в Бушере была создана Россией, согласованные Москвой и Тегераном планы предполагают строительство на этом объекте второго и третьего энергоблоков. В 1995 году "Зарубежатомэнергострой" (теперь "Атомстройэкспорт") заключил контракт с Организацией по атомной энергии Ирана по достройке и реконструкции первого блока АЭС. В сентябре 2011 года он был подключен к сети, его официальная передача Ирану состоялась в сентябре 2013 года.