МИД Ирана призвал уважать конституционный строй Сирии

"13 апреля старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгар Хаджи и спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов обменялись мнениями по актуальной региональной повестке дня с упором на ситуацию в Сирии и Йемене", говорится в сообщении иранского МИД.

Политики указали на недавние переговоры сирийских властей со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном по сирийскому национальному диалогу, подчеркнув необходимость их продолжения.

Стороны подчеркнули, что проведение президентских выборов в Сирии является законным, на основе действующей сирийской конституции, уважать конституционный строй Сирии.