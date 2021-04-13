Москва настаивает на полной отмене санкций США против Тегерана

"Наша позиция ясна, она абсолютно едина с подходом наших иранских друзей. Все односторонние санкции, которые были введены Вашингтоном в прямое нарушение СВПД, должны быть безусловно отменены", сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой.

Лавров выразил надежду, что США вернутся к полному выполнению СВПД. "Мы рассчитываем, что СВПД удастся сохранить и Вашингтон, наконец, вернется к полному выполнению указанной резолюции Совета Безопасности, что, в свою очередь, создаст предпосылки для соблюдения всех требований ядерной сделки Ираном", сказал он.

Он подчеркнул, что в Тегеране выражают готовность незамедлительно двигаться в этом направлении при соответствующих шагах, которые требуются от Соединенных Штатов.

"Мы поддерживаем ведущиеся сейчас на венской площадке переговоры и осуждаем любые попытки сорвать эти важнейшие переговоры", добавил Лавров.

Лавров, комментируя введение санкций ЕС в отношении Ирана, заявил, что если это решение принято осознанно в разгар переговоров в Вене, то это ошибка, которая хуже преступления.

"Я сегодня с изумлением узнал новость о том, что Евросоюз ввел санкции в отношении целого ряда официальных лиц Исламской Республики Иран из-за якобы имевшего места нарушения прав человека. Я не видел пока полного текста этого решения, но уже сам факт вызывает огромное количества вопросов", сказал Лавров.

"Если в ЕС отсутствует какая-либо координация и правая рука не знает, что делает левая, ну, это просто беда. Но если это решение осознанно принято в разгар переговоров, которые продолжаются в Вене по спасению СВПД, то это уже не беда, это уже ошибка, которая, как вы знаете, хуже, чем преступление", заметил глава МИД РФ.

Кроме того, Лавров напомнил, что Ирану поставлено более 500 тысяч доз "Спутника V", отметив, что в России готовы организовать производство вакцины от коронавируса в этой стране и наращивать сотрудничество.

"Проанализировали усилия профильных структур наших стран по противодействию коронавирусной инфекции. В Иран поставлено более 500 тысяч двухкомпонентных доз "Cпутник V", сказал Лавров.