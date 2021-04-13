13 апр. 2021 г., 11:46
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News Code: 84293936
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Иран и Россия подписали соглашение о создании информационно-культурных центров

Иран и Россия подписали соглашение о создании информационно-культурных центров

Тегеран, 13 апреля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и России Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров подписали соглашение об учреждении и условиях работы информационно-культурных центров в России и Иране.

13 апреля в Тегеране в присутствии министров иностранных дел Ирана и Российской Федерации состоялось подписание Соглашения между Правительством Ирана и Правительством Российской Федерации об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров России в Иране и Ирана в России.

Во вторник в Тегеране состоялись переговоры Лаврова и Зарифа. Планируются также встречи с Президентом Ирана Хасаном Рухани и спикером Меджлиса Мохаммадом Багером Галибафом.

Стороны обменяются мнениями по актуальной международной повестке дня с упором на ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, многосторонним усилиям в борьбе с терроризмом и его современными проявлениями, а также сверят подходы к региональной проблематике, включая обстановку в Сирии, Йемене, Афганистане и зоне Персидского залива.

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