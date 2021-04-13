Иран и Россия подписали соглашение о создании информационно-культурных центров

13 апреля в Тегеране в присутствии министров иностранных дел Ирана и Российской Федерации состоялось подписание Соглашения между Правительством Ирана и Правительством Российской Федерации об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров России в Иране и Ирана в России.

Во вторник в Тегеране состоялись переговоры Лаврова и Зарифа. Планируются также встречи с Президентом Ирана Хасаном Рухани и спикером Меджлиса Мохаммадом Багером Галибафом.

Стороны обменяются мнениями по актуальной международной повестке дня с упором на ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, многосторонним усилиям в борьбе с терроризмом и его современными проявлениями, а также сверят подходы к региональной проблематике, включая обстановку в Сирии, Йемене, Афганистане и зоне Персидского залива.