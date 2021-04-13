13 апр. 2021 г., 10:08
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Иран и Россия подписали контракт в сфере медицины

Иран и Россия подписали контракт в сфере медицины

Тегеран, 13 апреля, ИРНА - Инвестиционный договор для формирования группы новых перспективных инвестиционных проектов в сфере медицины, биотехнологии и биоинженерии был подписан между компанией «Inter Naft Gas Prom Pars» (INGP Holding) и Российской компанией «РегионТрансНефть» в Тегеране.

На основании соглашения российская компания «РегионТрансНефть» в настоящий момент завершила предварительную работу для формирования группы новых перспективных инвестиционных проектов, которые планируется осуществить в Иране на основе российских инвестиций в ближайшее время, а именно:

  •  Производство специальных препаратов для заблаговременного формирования многофакторного иммунитета человека против большого количества разновидностей вирусов:

В том числе, против всех существующих  штаммов COVID-19, против будущих штаммов COVID-19 и против ретровирусов.

  •  Производство противовирусных лекарств для борьбы против большого количества разновидностей вирусов:

В том числе, против всех существующих  штаммов COVID-19, против будущих штаммов COVID-19 и против ретровирусов.

  •  Производство новейших российских противовирусных вакцин против большого количества разновидностей вирусов:

В том числе, против всех существующих в настоящее время штаммов COVID-19, против всех будущих штаммов вируса COVID-19 и против ретровирусов.

  • Производство различных важных медицинских препаратов с различным характером воздействия на различные болезни человека.
  • Производство биологически активных веществ, которые имеют большой спрос на международных рынках.
  • Создание нескольких автономных сетей небольших специализированных медицинских клиник.

Для оказания высокотехнологичных медицинских услуг:

  1. на основе использования амбулаторий,
  2. на основе использования небольших стационарных специализированных госпиталей.
  3. на основе социальных контрактов с правительством других третьих стран (для граждан этих стран, которые будут приезжать в Иран для диагностики и лечения)
  • Создание специализированной иранской компании для реализации следующих двух инвестиционных программ:
  1. создание сети производственных предприятий для производства медицинского оборудования и для производства медицинских изделий, с последующей продажей в Иране и в других странах мира
  2. создание торговой сети для торговли медицинским оборудованием и медицинскими изделиями в Иране и в других странах мира.
  • Создание сети научно-исследовательских коммерческих медицинских лабораторий для формирования устойчивого регионального международного научно-исследовательского бизнеса:
  1. с опорой собственную промышленную базу на территории Ирана
  2. с использованием  частных контрактов с иранскими частными компаниями,
  3.  с использованием  частных контрактов с компаниями третьих стран,
  4.  с использованием государственных контрактов с правительством Ирана, а также с правительствами других стран регионов Ближнего и Среднего Востока.
  • Осуществление вакцинации населения Ирана от всех существующих  штаммов вируса COVID-19.
  • Организация торговли различными существующими популярными медицинскими лекарствами и медицинскими препаратами в Иране и в других странах.
  •  Открытие на территории Ирана нескольких медицинских клиник.

Клиника для комплексной глубокой медико-биологической диагностики (с российским и иранским персоналом).
Стоматологическая клиника (с российским и иранским персоналом).
Стороны также договорились об открытии частной российско-иранской компании. Все вышеперечисленные проекты будут реализованы за счёт инвестиционных капиталов из России при самом активном участии компании «РегионТрансНефть».

Согласно заявлениям российской стороны, частная российско-иранская компания в составе акционеров имеет иранских и российских физических и юридических лиц.

Эта компания зарегистрирована на территории Ирана в форме закрытого акционерного общества. Она имеет право осуществлять научную работу, осуществлять производство медицинских препаратов, осуществлять амбулаторное и стационарное лечение пациентов на основе специальных частных договоров, осуществлять производство и продажу медицинских изделий, осуществлять производство и продажу медицинского оборудования.

Компания уже в настоящее время имеет несколько больших частных и государственных договоров на поставку медицинского оборудования и медицинских услуг в другие страны и для граждан нескольких иностранных государств.

Компания также уже успела заключить несколько больших контрактов с рядом европейских производителей фармакологической продукции для поставки своей продукции и для закупки продукции европейских фирм.

Заключены долговременные контракты на поставку продукции российско-иранской компании в несколько государств Юго-Восточной Азии и Центральной Азии.

Деятельность компании будет осуществляться с опорой на уставной капитал в размере 400 тыс. ЕВРО.

Офисы компании расположены на территории Ирана.

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