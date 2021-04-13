Иран и Россия подписали контракт в сфере медицины

На основании соглашения российская компания «РегионТрансНефть» в настоящий момент завершила предварительную работу для формирования группы новых перспективных инвестиционных проектов, которые планируется осуществить в Иране на основе российских инвестиций в ближайшее время, а именно:

Производство специальных препаратов для заблаговременного формирования многофакторного иммунитета человека против большого количества разновидностей вирусов:

В том числе, против всех существующих штаммов COVID-19, против будущих штаммов COVID-19 и против ретровирусов.

Производство противовирусных лекарств для борьбы против большого количества разновидностей вирусов:

В том числе, против всех существующих штаммов COVID-19, против будущих штаммов COVID-19 и против ретровирусов.

Производство новейших российских противовирусных вакцин против большого количества разновидностей вирусов:

В том числе, против всех существующих в настоящее время штаммов COVID-19, против всех будущих штаммов вируса COVID-19 и против ретровирусов.

Производство различных важных медицинских препаратов с различным характером воздействия на различные болезни человека.

Производство биологически активных веществ, которые имеют большой спрос на международных рынках.

Создание нескольких автономных сетей небольших специализированных медицинских клиник.

Для оказания высокотехнологичных медицинских услуг:

на основе использования амбулаторий, на основе использования небольших стационарных специализированных госпиталей. на основе социальных контрактов с правительством других третьих стран (для граждан этих стран, которые будут приезжать в Иран для диагностики и лечения)

Создание специализированной иранской компании для реализации следующих двух инвестиционных программ:

создание сети производственных предприятий для производства медицинского оборудования и для производства медицинских изделий, с последующей продажей в Иране и в других странах мира создание торговой сети для торговли медицинским оборудованием и медицинскими изделиями в Иране и в других странах мира.

Создание сети научно-исследовательских коммерческих медицинских лабораторий для формирования устойчивого регионального международного научно-исследовательского бизнеса:

с опорой собственную промышленную базу на территории Ирана с использованием частных контрактов с иранскими частными компаниями, с использованием частных контрактов с компаниями третьих стран, с использованием государственных контрактов с правительством Ирана, а также с правительствами других стран регионов Ближнего и Среднего Востока.

Осуществление вакцинации населения Ирана от всех существующих штаммов вируса COVID-19.

Организация торговли различными существующими популярными медицинскими лекарствами и медицинскими препаратами в Иране и в других странах.

Открытие на территории Ирана нескольких медицинских клиник.

Клиника для комплексной глубокой медико-биологической диагностики (с российским и иранским персоналом).

Стоматологическая клиника (с российским и иранским персоналом).

Стороны также договорились об открытии частной российско-иранской компании. Все вышеперечисленные проекты будут реализованы за счёт инвестиционных капиталов из России при самом активном участии компании «РегионТрансНефть».

Согласно заявлениям российской стороны, частная российско-иранская компания в составе акционеров имеет иранских и российских физических и юридических лиц.

Эта компания зарегистрирована на территории Ирана в форме закрытого акционерного общества. Она имеет право осуществлять научную работу, осуществлять производство медицинских препаратов, осуществлять амбулаторное и стационарное лечение пациентов на основе специальных частных договоров, осуществлять производство и продажу медицинских изделий, осуществлять производство и продажу медицинского оборудования.

Компания уже в настоящее время имеет несколько больших частных и государственных договоров на поставку медицинского оборудования и медицинских услуг в другие страны и для граждан нескольких иностранных государств.

Компания также уже успела заключить несколько больших контрактов с рядом европейских производителей фармакологической продукции для поставки своей продукции и для закупки продукции европейских фирм.

Заключены долговременные контракты на поставку продукции российско-иранской компании в несколько государств Юго-Восточной Азии и Центральной Азии.

Деятельность компании будет осуществляться с опорой на уставной капитал в размере 400 тыс. ЕВРО.

Офисы компании расположены на территории Ирана.