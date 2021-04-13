Иран и Россия подписали контракт в сфере медицины

На основании соглашения российская компания «РегионТрансНефть» в настоящий момент завершила предварительную работу для формирования группы новых перспективных инвестиционных проектов, которые планируется осуществить в Иране на основе российских инвестиций в ближайшее время, а именно:
- Производство специальных препаратов для заблаговременного формирования многофакторного иммунитета человека против большого количества разновидностей вирусов:
В том числе, против всех существующих штаммов COVID-19, против будущих штаммов COVID-19 и против ретровирусов.
- Производство противовирусных лекарств для борьбы против большого количества разновидностей вирусов:
В том числе, против всех существующих штаммов COVID-19, против будущих штаммов COVID-19 и против ретровирусов.
- Производство новейших российских противовирусных вакцин против большого количества разновидностей вирусов:
В том числе, против всех существующих в настоящее время штаммов COVID-19, против всех будущих штаммов вируса COVID-19 и против ретровирусов.
- Производство различных важных медицинских препаратов с различным характером воздействия на различные болезни человека.
- Производство биологически активных веществ, которые имеют большой спрос на международных рынках.
- Создание нескольких автономных сетей небольших специализированных медицинских клиник.
Для оказания высокотехнологичных медицинских услуг:
- на основе использования амбулаторий,
- на основе использования небольших стационарных специализированных госпиталей.
- на основе социальных контрактов с правительством других третьих стран (для граждан этих стран, которые будут приезжать в Иран для диагностики и лечения)
- Создание специализированной иранской компании для реализации следующих двух инвестиционных программ:
- создание сети производственных предприятий для производства медицинского оборудования и для производства медицинских изделий, с последующей продажей в Иране и в других странах мира
- создание торговой сети для торговли медицинским оборудованием и медицинскими изделиями в Иране и в других странах мира.
- Создание сети научно-исследовательских коммерческих медицинских лабораторий для формирования устойчивого регионального международного научно-исследовательского бизнеса:
- с опорой собственную промышленную базу на территории Ирана
- с использованием частных контрактов с иранскими частными компаниями,
- с использованием частных контрактов с компаниями третьих стран,
- с использованием государственных контрактов с правительством Ирана, а также с правительствами других стран регионов Ближнего и Среднего Востока.
- Осуществление вакцинации населения Ирана от всех существующих штаммов вируса COVID-19.
- Организация торговли различными существующими популярными медицинскими лекарствами и медицинскими препаратами в Иране и в других странах.
- Открытие на территории Ирана нескольких медицинских клиник.
Клиника для комплексной глубокой медико-биологической диагностики (с российским и иранским персоналом).
Стоматологическая клиника (с российским и иранским персоналом).
Стороны также договорились об открытии частной российско-иранской компании. Все вышеперечисленные проекты будут реализованы за счёт инвестиционных капиталов из России при самом активном участии компании «РегионТрансНефть».
Согласно заявлениям российской стороны, частная российско-иранская компания в составе акционеров имеет иранских и российских физических и юридических лиц.
Эта компания зарегистрирована на территории Ирана в форме закрытого акционерного общества. Она имеет право осуществлять научную работу, осуществлять производство медицинских препаратов, осуществлять амбулаторное и стационарное лечение пациентов на основе специальных частных договоров, осуществлять производство и продажу медицинских изделий, осуществлять производство и продажу медицинского оборудования.
Компания уже в настоящее время имеет несколько больших частных и государственных договоров на поставку медицинского оборудования и медицинских услуг в другие страны и для граждан нескольких иностранных государств.
Компания также уже успела заключить несколько больших контрактов с рядом европейских производителей фармакологической продукции для поставки своей продукции и для закупки продукции европейских фирм.
Заключены долговременные контракты на поставку продукции российско-иранской компании в несколько государств Юго-Восточной Азии и Центральной Азии.
Деятельность компании будет осуществляться с опорой на уставной капитал в размере 400 тыс. ЕВРО.
Офисы компании расположены на территории Ирана.
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