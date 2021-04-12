12 апр. 2021 г., 23:30
Journalist ID: 2388
News Code: 84293456
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Объем транзита грузов из Ирана в 2020 году составил семь млн. тонн

Объем транзита грузов из Ирана в 2020 году составил семь млн. тонн

Тегеран, 12 апреля, ИРНА - Представитель таможни Ирана Рухолла Латифи заявил, что несмотря на серьезные ограничения из-за коронавируса в 2020 году, объем товаров, проходящих через Иран, достигло 7 532 тонны.

«В 2020 году товарный груз, прошедший через Иран, составил 7 532 тонны, что из-за закрытия некоторых границ на несколько месяцев по сравнению с 2019 годом уменьшилось всего на 67 тонн, то есть менее чем на 89 процентов», - сказал он.

По его словам, «одной из акцентов Верховного лидера было нацеливание на перевозку 50 миллионов тонн грузов из других стран через территорию Ирана, поэтому с транзитом около семи с половиной миллионов тонн до нарисованного горизонта, там предстоит долгий путь».

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