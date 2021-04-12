Объем транзита грузов из Ирана в 2020 году составил семь млн. тонн

«В 2020 году товарный груз, прошедший через Иран, составил 7 532 тонны, что из-за закрытия некоторых границ на несколько месяцев по сравнению с 2019 годом уменьшилось всего на 67 тонн, то есть менее чем на 89 процентов», - сказал он.

По его словам, «одной из акцентов Верховного лидера было нацеливание на перевозку 50 миллионов тонн грузов из других стран через территорию Ирана, поэтому с транзитом около семи с половиной миллионов тонн до нарисованного горизонта, там предстоит долгий путь».