Лавров: Иран и Россия тесно сотрудничают для обеспечения полного выполнения СВПД

1. Скажите, пожалуйста, каковы основные цели вашей поездки в Иран? Каким образом соглашение об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, заключенное в марте 2001 года, влияет на развитие отношений между двумя странами?

Ответ: Развитие отношений с Ираном - один из приоритетов внешней политики России. 12 марта исполняется двадцатая годовщина этого соглашения. Это соглашение подписали президенты двух стран в Москве. Этим шагом стороны подтвердили взаимную приверженность установлению отношений, основанных на принципах равноправия и взаимного доверия. Россия и Иран взяли на себя взаимное обязательство уважать суверенитет, территориальную целостность и независимость и не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

Благодаря последовательной реализации положений соглашения совместное сотрудничество между нашими странами достигло беспрецедентно высокого уровня. В настоящее время это сотрудничество активно и насыщенно. Укрепляются отношения в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах. В Иране продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов, в том числе строительство и эксплуатация АЭС в Бушере. Развивается сотрудничество в области здравоохранения и борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Партии российской вакцины от коронавируса «Спутник» будут отправлены в Иран, а ее производство планируется организовать на территории Исламской Республики Иран.

Москва и Тегеран тесно сотрудничают, чтобы полностью выполнить положения ядерной сделки. Мы успешно координируем наши усилия по урегулированию сирийского кризиса в рамках доказавшего свою успешность Астанинского формата, постоянно обсуждаем ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке. Можно с уверенностью сказать, что сотрудничество между Россией и Ираном будет способствовать поддержанию региональной стабильности и, в более широкой перспективе, развитию международной жизни в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций.

Я намерен обсудить пути укрепления российско-иранских отношений в будущем в ходе предстоящих переговоров со своим коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Вопрос №2.

Иран и Россия имеют особую стратегию и позицию в регионе, особенно в развитии коридора «Север-Юг». Какие шаги должны предпринять две страны для этого проекта и какие препятствия могут существовать на этом пути? Как этот проект влияет на перевоз грузов на региональном и глобальном уровнях?

Ответ: Устойчивый рост торгово-экономического сотрудничества во многом зависит от развития логистических отношений. Международный транспортный коридор Север-Юг - положительный пример многостороннего сотрудничества. Этот проект является ключевым инфраструктурным проектом в регионе, который поможет расширить взаимовыгодное сотрудничество между правительствами разных стран.

Наши страны играют руководящую роль в реализации этой инициативы, поскольку значительная часть сухопутного маршрута проходит по их землям. В связи с этим особое значение приобретает создание современной дорожно-транспортной инфраструктуры. С этой целью утверждены и реализуются необходимые программы государственного уровня в России, в том числе по соблюдению требований региона Каспийского моря. Мы знаем, что Тегеран также уделяет этому вопросу большое внимание. Мы ожидаем, что иранские партнеры успешно завершат строительство путей к Каспийскому порту (особая экономическая зона Энзели), а также железной дороги в Азербайджане. Это существенно повышает конкурентоспособность международного транспортного коридора Север-Юг и его привлекательность для экспортеров.

Развитие сотрудничества между Ираном и Евразийским экономическим союзом также является условием успешной эксплуатации этого маршрута. Это сотрудничество было оформлено подписанием Временного соглашения о создании зоны свободной торговли в 2018 году (вступало в силу в октябре 2019 года). 11 декабря 2020 года было решено начать переговоры о постоянном соглашении о зоне свободной торговли. Со своей стороны, мы продолжим помогать, насколько это возможно.

Рассчитываем, что в будущем международный транспортный коридор «Север-Юг» станет основой для создания единого «бесшовного» транспортно-логистического и экономического пространства от южного побережья Ирана до северных городов России. Решение такого вопроса особенно важно после того, как недавняя блокада Суэцкого канала продемонстрировала необходимость безопасных наземных маршрутов для перевозки грузов.

Вопрос №3.

Похоже, новая администрация США продолжает политику Дональда Трампа, но по-другому. Каково ваше мнение по этому поводу? И что могут сделать наши страны, чтобы не допустить одностороннего подхода США?

Ответ: На наш взгляд, главная проблема заключается в том, что Вашингтон не может отказаться от своей ошибочной политики сохранения глобального господства, которая началась в начале 1990-х годов после распада Советского Союза. Сегодня всем ясно, что такая политика абсолютно неконструктивна. В частности, на наших глазах набирает силу объективный процесс создания более справедливого, более демократического и, следовательно, более стабильного многополярного миропорядка.

Тем не менее американцы при поддержке своих европейских союзников предпринимают агрессивные шаги, чтобы отказаться от международной и правовой «архитектуры» Организации Объединенных Наций и заменить ее чем-то, что называется «верховенством закона». У нас нет возражений против соблюдения всех правил, но в этом случае они должны быть не только в узком кругу Вашингтона и его сторонников, чтобы обойти Организацию Объединенных Наций, но и во всем мире - со всеми основными глобальными игроками и в соответствии с международно признанными международными стандартами.

В этом контексте я хотел бы упомянуть беспрецедентное всестороннее давление, которое Запад оказывает на правительства, проводящие независимую внутреннюю и внешнюю политику, основанную на национальных интересах. Речь идет об использовании различных инструментов - от финансовых санкций и визовых ограничений до контрразведывательных кампаний и прямого силового вмешательства. Фактически, мы имеем дело с повторением неоклонального внешнеполитического мышления. В частности, одной из его особенностей является разделение мира на «избранные» и другие страны. Если у первой группы есть крайности в каких-либо действиях, похоже, что вторая группа привержена выполнению резолюций Вашингтона. Понятно, что это неприемлемо для России, Ирана или большинства стран мира.

Вторая часть вопроса заключается в том, что важно укреплять наше международное сотрудничество, в том числе в Организации Объединенных Наций и на других многосторонних площадках. В частности, как я уже сказал, у нас много единомышленников: большинство членов международного сообщества поддерживают необходимость развития межгосударственных отношений в соответствии с международным правом, принципами взаимного уважения и взаимного рассмотрения. Все они, как и мы, считают геополитические игры с нулевой суммой, санкции и угрозы неприемлемыми и хотим улучшить ситуацию в мире.

Вопрос №4.

Иран неоднократно заявлял, что никогда не намерен иметь ядерное оружие. Соединенные Штаты вышли из СВПД и ввели жесткие санкции против Ирана. Скажите, а есть ли у международного сообщества и России планы по противодействию санкциям США?

Ответ: Российская сторона считает, что СВПД разумной альтернативы нет. Как неоднократно заявлял Владимир Путин, наиболее эффективным способом защиты соглашений 2015 года является точное выполнение обязательств, взятых на себя подписавшими их странами. Начало переговоров в Вене с присутствием представителей Ирана и США вселяет определенную надежду. Эта надежда связана, прежде всего, с тем, что саботаж США над СВПД и резолюцией №2231 Совета Безопасности ООН будет исправлен. ... Это создает условия для возврата Ирана к выполнению требований по СВПД как с точки зрения прозрачности, так и с точки зрения конфигурации ядерной программы Ирана. Со своей стороны, мы постараемся помочь Вашингтону и Тегерану принять необходимое решение.

Наша позиция в отношении политики санкций Вашингтона не изменилась - мы по-прежнему выступаем против любых односторонних ограничительных мер, которые могут нанести ущерб уязвимым. Россия поднимает вопрос о таких ограничениях на международных площадках, в том числе в ООН. Они с радостью признают, что наша позиция в международном сообществе пользуется большой поддержкой.

Считаем важным активизировать усилия по снижению угроз санкций и возможных затрат для экономических операторов. В частности, речь идет о шагах, предпринятых для постепенной дедолларизации национальной экономики, использования перекрестных расчетов в национальных валютах или замены доллара, предотвращения использования международных платежных систем, контролируемых Западом. Россия активно этим занимается. Мы видим в этом направлении широкие перспективы для взаимного сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами.