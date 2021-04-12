12 апр. 2021 г., 23:18
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News Code: 84293449
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Иран осудил действия ЕС по ведению санкций против восьми иранских чиновников

Иран осудил действия ЕС по ведению санкций против восьми иранских чиновников

Тегеран, 12 апреля, ИРНА – Официальный представитель Министерства иностранных дел Саид Хатибзаде относительно текущих действий Европейского Союза по включению имен ряда официальных лиц и учреждений Исламской Республики в список санкций ЕС в отношении прав человека, сказал, что Исламская Республика Иран решительно осуждает данное действие и считает его недействительным.

«Несомненно, такие действия лживых правозащитников и проповедников, которые были политически мотивированы, не только хранили молчание о нарушении прав иранского народа в условиях бесчеловечных и незаконных санкций США, но только выражали свое сожаление. Это вызывает все больше и больше позора у нарушителей высоких понятий, таких как права человека», - сказал он.

«Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран в ответ на это действие Европейского союза приостановило всеобъемлющие переговоры с Европейским союзом, в том числе переговоры по правам человека и все сотрудничество, вытекающее из этих переговоров, особенно в области терроризма, наркотиков и беженцев», - добавил он.

Согласно данным ИРНА, Европейский союз объявил в заявлении в понедельник, что он добавил восемь иранских официальных лиц и три учреждения в свой санкционный список под предлогом нарушений прав человека.

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