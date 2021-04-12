Иран осудил действия ЕС по ведению санкций против восьми иранских чиновников

«Несомненно, такие действия лживых правозащитников и проповедников, которые были политически мотивированы, не только хранили молчание о нарушении прав иранского народа в условиях бесчеловечных и незаконных санкций США, но только выражали свое сожаление. Это вызывает все больше и больше позора у нарушителей высоких понятий, таких как права человека», - сказал он.

«Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран в ответ на это действие Европейского союза приостановило всеобъемлющие переговоры с Европейским союзом, в том числе переговоры по правам человека и все сотрудничество, вытекающее из этих переговоров, особенно в области терроризма, наркотиков и беженцев», - добавил он.

Согласно данным ИРНА, Европейский союз объявил в заявлении в понедельник, что он добавил восемь иранских официальных лиц и три учреждения в свой санкционный список под предлогом нарушений прав человека.