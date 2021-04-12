Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи встретился с Аракчи

«Ссылаясь на визит премьер-министра Кореи в Тегеран, который является беспрецедентным в истории отношений между двумя странами после революции, Аракчи сказал: «Обмениваясь делегациями на таком уровне, люди ожидают серьезных изменений в отношениях между двумя странами и принять практические меры для решения проблем в отношениях между двумя странами».

«Незаконные действия корейских банков по блокированию финансовых ресурсов Ирана привели к потере доверия и позиции Кореи в иранском народе, которую будет нелегко компенсировать», - пояснил он.

Чон также выразил удовлетворение своим визитом в Иран дважды за последние три месяца в качестве заместителя министра иностранных дел Кореи, подчеркнув, что решение проблем и укрепление связей являются одними из главных приоритетов в двусторонних отношениях и развитии отношений.