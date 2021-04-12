Калибаф: Южная Корея должна предложить немедленное решение проблемы замороженных средств

В понедельник Мохаммад Багер Калибаф на встрече с премьер-министром Южной Кореи Чоной Сэ Кюной отметил, что нынешний комплекс экономических, политических и социальных событий и условий показывает, что 21 век - это век Азии. «Несколько лет назад на встрече в Австралии, на которой присутствовали мэры азиатских стран, я упомянул, что видение этого века принадлежит Азии, и примерно через 13 лет с тех пор этот вопрос теперь четко определен», - отметил он.

«Ожидания иранского народа не оправдались Южной Кореей. Даже бизнесмены с хорошими связями с общественностью в Корее недовольны такой политикой», - отметил он.

«Мы ожидаем, что премьер-министр Южной Кореи предоставит немедленные и практические решения проблемы замороженных средств Ирана и выпустит деньги Исламской Республики», - заключил он.