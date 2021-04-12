12 апр. 2021 г., 20:35
Journalist ID: 2388
News Code: 84293354
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Великобритания сделала акцент на возрождении выгод ядерной сделки

Великобритания сделала акцент на возрождении выгод ядерной сделки

Тегеран, 12 апреля, ИРНА - Пока члены ядерной сделки и эксперты стран «Пятерка» обсуждают отмену незаконных санкций Вашингтона в отношении Ирана и активизацию Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), британское правительство настаивает на том, что эту возможность необходимо использовать для возрождения преимуществ соглашения.

Источник в британском министерстве иностранных дел заявил ИРНА в понедельник: «Мы приветствуем переговоры, и нашим приоритетом остается работа с членами этого соглашения и США для поиска дипломатического решения и продвижения вперед».

Он заявил, что правительство Лондона стремится найти решение, которое восстановит преимущества СВПД для всех сторон. «Мы призываем все стороны воспользоваться этой возможностью», - сказал источник.

Дипломаты из членов СВПД обсуждали на различных уровнях в австрийской столице с прошлого вторника, чтобы восстановить ядерную сделку таким образом, чтобы проверить преимущества в ползу Ирана.

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