Великобритания сделала акцент на возрождении выгод ядерной сделки

Источник в британском министерстве иностранных дел заявил ИРНА в понедельник: «Мы приветствуем переговоры, и нашим приоритетом остается работа с членами этого соглашения и США для поиска дипломатического решения и продвижения вперед».

Он заявил, что правительство Лондона стремится найти решение, которое восстановит преимущества СВПД для всех сторон. «Мы призываем все стороны воспользоваться этой возможностью», - сказал источник.

Дипломаты из членов СВПД обсуждали на различных уровнях в австрийской столице с прошлого вторника, чтобы восстановить ядерную сделку таким образом, чтобы проверить преимущества в ползу Ирана.