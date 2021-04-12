Россия: Надеемся, что произошедшее не станет «подарком» разномастным противникам СВПД

«Внимательно следим за сообщениями в СМИ и заявлениями иранских представителей в связи с ситуацией на заводе по обогащению урана в Натанзе, где произошёл серьёзный инцидент. Уверены, что его причины будут тщательно расследованы иранской стороной. Отмечаем сообщения Организации по атомной энергии Ирана, что в результате этого события загрязнения окружающей среды не произошло», - заявило МИД РФ.

Как сообщается в заявлении МИД, «тревожит и то, как эта ситуация отразится на многосторонних усилиях по восстановлению полнокровного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Надеемся, что произошедшее не станет «подарком» разномастным противникам СВПД и не подорвёт набирающие ход консультации на «венской площадке» по реанимированию этих договорённостей».