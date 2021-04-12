Камалванди: ядерная промышленность Ирана не отступит

Бехруз Камалванди, который госпитализирован в Кашанскую больницу из-за падения с высоты на обогатительном комплексе Шахида Ахмади Рошана (Натанз), сказал: «Наша битва в ядерной промышленности страны продолжается, и мы победим, если будем настойчивыми в этой области. Мы добьемся успеха».

Ранее официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что в части сети распределения электричества на заводе по обогащению урана в Натанзе произошла авария. По его данным, этот инцидент не стал причиной загрязнения и причинения вреда человеку.