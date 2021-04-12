12 апр. 2021 г., 16:47
Journalist ID: 2388
News Code: 84293116
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Камалванди: ядерная промышленность Ирана не отступит

Камалванди: ядерная промышленность Ирана не отступит

Тегеран, 12 апреля, ИРНА - Ссылаясь на террористический инцидент на обогатительном комплексе Шахида Ахмади Рошана (Натанз), представитель Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди сказал, что атомная промышленность Ирана продолжит свой путь всяким образом.

Бехруз Камалванди, который госпитализирован в Кашанскую больницу из-за падения с высоты на обогатительном комплексе Шахида Ахмади Рошана (Натанз), сказал: «Наша битва в ядерной промышленности страны продолжается, и мы победим, если будем настойчивыми в этой области. Мы добьемся успеха».

Ранее официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что в части сети распределения электричества на заводе по обогащению урана  в Натанзе произошла авария. По его данным, этот инцидент не стал причиной загрязнения и причинения вреда человеку.

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