Иран лидирует в области квантовой технологии в Западной Азии: Салехи

Он на церемонии открытия Национального центра квантовой технологии на ядерном объекте имени Шахид Шахриари заявил о значительной инвестиции страны в квантовой технологии.
Глава Организации по атомной энергии назвал области применения квантовой технологии коммуникации, вычисления (компьютеры), сенсоры (создание чувствительных датчиков), моделировании. «Организация по атомной энергии Ирана начала исследования в области квантовой технологии в 2016 году, а в 2018 году сделаны очень важные тесты, такие как генерация пары переплетенных фотонов.
«Эти эксперименты проводились сначала в лабораториях, затем на расстоянии 300 метров и два месяца назад на расстоянии 1630 метров. Мы быстро продвигаемся в этой области, и сотрудничаем с рядом университетов», заключил он.
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Тегеран, 12 апреля, ИРНА – Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи в понедельник заявил, что Иран лидирует в области квантовой технологии в Западной Азии.
Он на церемонии открытия Национального центра квантовой технологии на ядерном объекте имени Шахид Шахриари заявил о значительной инвестиции страны в квантовой технологии.
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