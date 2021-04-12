Иран лидирует в области квантовой технологии в Западной Азии: Салехи

Он на церемонии открытия Национального центра квантовой технологии на ядерном объекте имени Шахид Шахриари заявил о значительной инвестиции страны в квантовой технологии.

Глава Организации по атомной энергии назвал области применения квантовой технологии коммуникации, вычисления (компьютеры), сенсоры (создание чувствительных датчиков), моделировании. «Организация по атомной энергии Ирана начала исследования в области квантовой технологии в 2016 году, а в 2018 году сделаны очень важные тесты, такие как генерация пары переплетенных фотонов.

«Эти эксперименты проводились сначала в лабораториях, затем на расстоянии 300 метров и два месяца назад на расстоянии 1630 метров. Мы быстро продвигаемся в этой области, и сотрудничаем с рядом университетов», заключил он.

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