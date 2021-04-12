Зариф подчеркнул необходимость продолжения обогащения урана Ираном

«На этой встрече обсуждались процесс переговоров между Ираном и группой «Пятёрка» в Вене и то, что произошло вчера на ядерном объекте Шахида Ахмади Рошана в Натанзе, и реакция Ирана на этот вопрос», - отметил он.

«Говоря о смене власти в мире и формировании нового международного порядка, министр иностранных дел подчеркнул, что Китай будет великой державой в международном порядке в будущем, и что наши отношения с Китаем должны основываться на независимой политике», - пояснил он.

Как отметил чиновник, «на этих переговорах не будет прямого или косвенного диалога с Соединенными Штатами, а сторонами диалога являются Иран, страны группы «Пятёрка», и они должны требовать от США необходимых мер по-своему».