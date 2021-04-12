МИД: Мы сделаем все возможное, чтобы снять санкции

«В пятницу у нас завершился первый раунд заседания совместной комиссии по иранской ядерной программе. Переговоры возобновятся в среду для отмены санкций», - сказал он.

«То, что происходит в Вене, - это не переговоры по ядерной программе, а технический диалог о снятии санкций. Однажды мы договорились о ядерной сделке. То, что ясно - это снятие санкций», - отметил он.

«Политика Ирана в отношении возвращения США в ядерную сделку ясна. За последние четыре года и за два месяца после прихода к власти новой администрации Соединенные Штаты приложили все усилия, чтобы уничтожить Соглашение 2015 года и все интересы Ирана. Так что разницы между санкциями нет, и официальные лица США говорили о максимальном давлении», - заключил он.