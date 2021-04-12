Сионисты хотят отомстить за прогресс на пути к отмене санкций: Зариф

Указав на вчерашний инцидент в распределительной электросети на ядерном объекте Натанзе, Зариф подчеркнул необходимость надлежащей защиты объектов и ученых-ядерщиков в этой критической ситуации.

Он на заседании с представителями комиссии национальной безопасности иранского парламента представил полный доклад о переговорах на прошлой неделе в Вене.

«Военный и политические власти сионистского режима уже публично заявили, что они не допустят прогресса на пути к снятию санкций. Сионисты получат ответ в дальнейшем ядерном прогрессе», подчеркнул он.

«Натанз построится сильнее, чем когда-либо, благодаря более совершенным машинам. Если они думают, что наша позиция слабеет на переговорах, наоборот этот отвратительный акт укрепит нашу позицию. Стороны переговоров должны знать, что если наши ядерный объекты были оснащены машинами первого поколения, теперь Натанз может быть заполнен современными центрифугами с возможностью многократного обогащения», заключил он.

11 апреля официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил об аварии на ядерном объекте в Натанзе, отметив, что эксперты проводят расследование инцидента, чтобы установить причины произошедшего.

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