12 апр. 2021 г., 09:30
Journalist ID: 2388
News Code: 84292311
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В ходе визита Лаврова в Иран будут подписаны два важных документа

В ходе визита Лаврова в Иран будут подписаны два важных документа

Тегеран, 12 апреля, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Москве Казем Джалали назвал визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Тегеран в различных аспектах важным и сказал, что в ходе этого визита будут подписаны два важных документа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Иран во вторник, 13 апреля.

«Во время визита Лаврова и встречи с официальными лицами Исламской Республики Иран будут обсуждены различные региональные, международные и двусторонние вопросы, такие как ядерная сделка, Сирия, Йемен, Афганистан и экономические вопросы. Также будут подписаны два документа, в том числе «Культурное соглашение» и «План действий по сотрудничеству» между министерствами внутренних дел двух стран», - сказал Джалали.

«Визит Лаврова в это время, когда Верховный лидер написал важное письмо президенту России Путину и ответ Путина на письмо лидера, в котором содержались отличные пункты сотрудничества, мог бы стать своеобразным началом работы в этом отношении», - отметил он.

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