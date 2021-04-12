В ходе визита Лаврова в Иран будут подписаны два важных документа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Иран во вторник, 13 апреля.

«Во время визита Лаврова и встречи с официальными лицами Исламской Республики Иран будут обсуждены различные региональные, международные и двусторонние вопросы, такие как ядерная сделка, Сирия, Йемен, Афганистан и экономические вопросы. Также будут подписаны два документа, в том числе «Культурное соглашение» и «План действий по сотрудничеству» между министерствами внутренних дел двух стран», - сказал Джалали.

«Визит Лаврова в это время, когда Верховный лидер написал важное письмо президенту России Путину и ответ Путина на письмо лидера, в котором содержались отличные пункты сотрудничества, мог бы стать своеобразным началом работы в этом отношении», - отметил он.