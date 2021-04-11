Южная Корея должна как можно скорее освободить замороженные средства Ирана

Джахангири сделал это замечание на совместной пресс-конференции с премьер-министром Южного Корана Чунг Се Кюном в воскресенье.

Он сказал, что блокирование южнокорейскими банками денежных активов Ирана нанесло ущерб престижу и статусу Кореи среди иранской нации.

Он отметил, что в следующем году исполнится 60 лет с момента установления дипломатических отношений между Ираном и Южной Кореей. "Все эти годы наши двусторонние отношения находились на самом высоком уровне, поэтому компании Корана присутствовали в различных сферах иранской экономики, а объем двусторонней торговли в 2012 году достиг 17 миллиардов долларов", подчеркнул Джахангири.

Первый вице-президент сказал, что сотрудничество Ирана и Южной Кореи не ограничивается экономическими связями, поскольку они являются достаточно всеобъемлющими. "Иран и Южная Корея, как две крупные страны в Западной и Восточной Азии играют взаимодополняющие роли в экономическом плане", добавил он.