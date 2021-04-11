11 апр. 2021 г., 20:58
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News Code: 84292011
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Салехи: авария на ядерном объекте оказалась провалом противников переговоров по снятию санкций с Ирана

Салехи: авария на ядерном объекте оказалась провалом противников переговоров по снятию санкций с Ирана

Тегеран, 11 апреля. ИРНА — Сегодняшние действия в отношении центра по обогащению урана в Натанзе демонстрируют поражение противников прогресса Ирана в ядерной сфере и переговорного процесса по снятию санкций со страны, заявил вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи.

"Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма", сказал Салехи.

Он подчеркнул, что Иран оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных в случившемся.

Ранее официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что в части сети распределения электричества на заводе по обогащению урана  в Натанзе произошла авария. По его данным, этот инцидент не стал причиной загрязнения и причинения вреда человеку.

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