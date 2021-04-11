Салехи: авария на ядерном объекте оказалась провалом противников переговоров по снятию санкций с Ирана

"Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма", сказал Салехи.

Он подчеркнул, что Иран оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных в случившемся.

Ранее официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что в части сети распределения электричества на заводе по обогащению урана в Натанзе произошла авария. По его данным, этот инцидент не стал причиной загрязнения и причинения вреда человеку.