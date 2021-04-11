11 апр. 2021 г., 19:57
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Первый вице-президент Ирана встретил премьер-министра Южной Кореи

Первый вице-президент Ирана встретил премьер-министра Южной Кореи

Тегеран, 11 апреля. ИРНА — Премьер-министра Южной Кореи Чона Сэ Кюна, который в воскресенье прибыл в Тегеран с трехдневным визитом официально встретил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири во дворце Саадабад.

После официальной церемонии начались двусторонние переговоры Джахангири с премьер-министром Южной Кореи.  Стороны обсудят перспективы развития отношений, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

Премьер-министра Южной Кореи в аэропорту в Тегеране встретил Министр дорог и градостроительства Ирана Мохаммад Эслами. Его визит в Иран стал первый за последние 44 лет.

Встреча с вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири, спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и советником верховного лидера Али Лариджани включены в повестку дня Кюна в Тегеране.
Премьер-министр Южной Кореи также встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Чон Сэ Кюн прибудет в Тегеран для разрешения двусторонних проблем, включая незаконные ограничения на доступ к средствам ЦБ Ирана в банках Южной Кореи.

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