Приоритетом Ирана является развитие отношений с соседними странами

"Сегодня прибыл в Багдад, чтобы встретиться с официальными лицами дружественной страны Ирак и подписать пятилетнюю дорожную карту двустороннего сотрудничества в областях трудовых отношений, занятости, социального обеспечения и технического и профессионального обучения", написал он в своем Twitter.

Сегодня Шариатмадари встретился с министрами труда и финансов Ирака и посетил выставки и семинары Министерства труда и социальных дел Ирака.

Министры подписали совместный план действий по сотрудничеству и обмену опытом в сферах образования, развития и социальных вопросов.