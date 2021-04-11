11 апр. 2021 г., 19:44
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News Code: 84291953
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Приоритетом Ирана является развитие отношений с соседними странами

Приоритетом Ирана является развитие отношений с соседними странами

Тегеран, 11 апреля. ИРНА — Развитие отношений с соседними странами является приоритетом Ирана, заявил министр кооперации, труда и социального обеспечения Ирана Мохаммад Шариатмадари.

"Сегодня прибыл в Багдад, чтобы встретиться с официальными лицами дружественной страны Ирак и подписать пятилетнюю дорожную карту двустороннего сотрудничества в областях трудовых отношений, занятости, социального обеспечения и технического и профессионального обучения", написал он в своем Twitter.

Сегодня Шариатмадари встретился с министрами труда и финансов Ирака и посетил выставки и семинары Министерства труда и социальных дел Ирака.

Министры подписали совместный план действий по сотрудничеству и обмену опытом в сферах образования, развития и социальных вопросов.

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