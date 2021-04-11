11 апр. 2021 г., 17:46
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Иран завоевал 58 лицензий на Олимпийские игры-2021 в Токио

Иран завоевал 58 лицензий на Олимпийские игры-2021 в Токио

Тегеран, 11 апреля. ИРНА — Иранские спортсмены завоевали 58 лицензий для участия в летних Олимпийских играх в Токио.

9 апреля иранские борцы завоевали 5 лицензий на участие в Олимпийских играх в Токио в рамках азиатского квалификационного турнира в Казахстане. Эта лицензия стала для сборной Ирана 58-й по счету.

Иранские спортсмены уже завоевали лицензии по  13 дисциплинам: легкая атлетика, баскетбол, стрельба из лука, вольная и греко-римской борьбе, велоспорт, стрельба из лука, тхэквондо, волейбол, карате, фехтование, настольный теннис и бокс. Включая выигрыш пяти квот на борьбу из 58 квот, 52 квоты зарезервированы для мужчин и шесть квот для женщин.

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