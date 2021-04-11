Океанский порт Шахид Раджаи и способы преодоления санкций

Порт Шахид Раджаи с его различными мощностями, такими как нефтяные терминалы, контейнеры, терминалы насыпных грузов, большие железнодорожные краны, портовые краны-жирафы и железнодорожное сообщение играет жизненно важную роль для морской экономики страны.

Расположенный у входа в Персидский залив и Ормузский пролив, использование современного оборудования, подключение к международной железнодорожной сети, возможность передачи земли и других объектов частным инвесторам и множество других преимуществ сделали Шахид Раджаи одним из самых привлекательных и самым успешным портом на Ближнем Востоке.

Сегодня более 80% грузоперевозок по всему миру осуществляется по морю. При этом можно с уверенностью сказать, что благодаря морским возможностям Ирана на юге, особенно в провинции Хормозган, этот вид транспорта является основным на пути экономического развития.

Стратегический порт Шахид Раджаи расположен в 23 км к западу от Бендер-Аббаса, административного центра провинции Хормозган, на севере острова Кешм и Ормузского пролива. На его долю приходится 50% торговли Ирана.

Порт Раджаи обменивается товарами с 80 международными портами и известен как крупнейший торговый и контейнерный порт, а также золотые ворота экономики Ирана.

"Порт Шахид Раджаи, как один из важнейших портов Ирана и одно из основных звеньев в цепочке поставок импортируемых и экспортируемых товаров в страну, ежегодно выгружает и загружает около 100 миллионов тонн товаров", рассказал ИРНА глава организации портов и судоходства провинции Хормозган Алиреза Мохаммади.

По его словам, на этот порт приходится более 55% экспорта и импорта и 70% транзита портов страны. "Кроме того 90% погрузки контейнерных грузов страны осуществляется в этом комплексе", уточнил он.

Ранее глава организации портов и судоходства Ирана Мохаммад Растад заявил, что одной из отличительных особенностей контейнерного терминала порта Шахид Раджаи является то, что он может принимать контейнеровозы самого высокого поколения, поэтому в ближайшем будущем конкурентные преимущества этого порта будут значительно увеличены.

Несмотря на жестокие санкции глобального высокомерия, не только деятельность порта Шахид Раджаи не ограничивается, но и усилиями солдат "Экономического фронта" мы являемся свидетелями расцвета новой главы в предоставлении портовых и морских услуг в области морской экономики.