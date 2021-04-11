Иран и Болгария подписали меморандум о сотрудничестве в сфере труда

Министр труда и социальной политики Республики Болгарии Деница Сочева и министр кооперации, труда и социального обеспечения Ирана Мохаммад Шариатмадари подписали меморандум о сотрудничестве.

Согласно данному меморандуму отношения двух стран расширяются. Помимо сотрудничества в области трудовых отношений, активной политики занятости, профессионального обучения занятых и безработных и распределения рабочей силы, обе страны будут взаимодействовать в сфере поддержки и социальной помощи уязвимым группам, технической защиты и здравоохранения, развития социального обеспечения и пенсионной системы.

Учитывая ограничения из-за пандемии Covid-19, меморандум о сотрудничестве был подписан по инициативе посольства Исламской Республики Иран в Болгарии.

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