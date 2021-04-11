Хадипур занял 5-е место в рейтинге лучших тхэквондистов мира

Согласно последнему рейтингу международной федерации тхэквондо, Хадипур занял 5-е место, набрав 331,84 очки. Другой иранский тхэквондист Хоссейн Лотфи в данной весовой категории также занял 55-е место в рейтинге.

Джон Джанг и Тай Хон Ким из Южной Кореи, Вито Делайковила из Италии и Джисус Туртуса из Испании заняли 1-4 места в указанном рейтинге.

Хадипур, который получил квоту на ОИ-2021 в Токио, завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по тхэквондо 2017 года. Он также стал лучшим спортсменом десятилетия по версии Международной федерации университетского спорта (FISU). Он в третий раз подряд завоевал золото в Универсиаде.

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