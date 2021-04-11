11 апр. 2021 г., 12:03
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News Code: 84291297
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В Иране ввели ограничения на поездки в более чем 39 стран

В Иране ввели ограничения на поездки в более чем 39 стран

Тегеран, 11 апреля. ИРНА — Министр дорог и градостроительства Ирана Мохаммад Эслами сообщил о введении ограничения из-за пандемии коронавируса на поездки в более чем 39 стран, отметив, что ограничения на поездки в Великобританию продолжат действовать.

Эслами сказал, что все туристические агентства должны соблюдать правила национального штаба по борьбе с коронавирусом, запрещающие любые поездки в Турцию, поскольку из-за торговых проблем все еще выполняются обычные рейсы в Турцию.

По его словам, в иранской провинции хузестан объявлен красный уровень опасности, добавив, что поездки в Ирак и из Ирака в Иран запрещены из-за ситуации с распространением коронавируса в провинции Хузестан.

Он также сказал, что команды размещаются на пограничных пунктах, чтобы проводить тесты на коронавирус для того, чтобы остановить зараженных людей при въезде.

Он добавил, что ограничения на поездки в Великобританию продолжат действовать, подчеркнув, что пока не известно, когда будут отменены ограничения на поездки в Турцию.

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