11 апр. 2021 г., 11:39
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Иран и Ирак подпишут 5-летний документ о сотрудничестве

Иран и Ирак подпишут 5-летний документ о сотрудничестве

Багдад, 11 апреля, ИРНА - Министр кооперации, труда и социального обеспечения Ирана Мохаммад Шариатмадари назвал подписание документа о сотрудничестве с Ираком и обмен возможности трудоустройства главной целью своего визита в Ирак.

Он в субботу по прибытии в Багдад заявил, что Иран стремится к созданию совместных компаний в рамках 5-летнего документа о сотрудничестве с Ираком.
Указав на лозунг нового иранского 1400 года "Производство, поддержка, устранение препятствий", он отметил, что открытие экспортных рынков в соседних странах является главной политикой министерства труда в этом году.
Шариатмадри назвал документ о сотрудничестве между Ираном и Ираком дорожной картой для двух стран, заявив об обмене рабочей силой и возможностями трудоустройства с Ираком.
По его словам, вскоре атташе Ирана по рабочим вопросам будет назначен в посольстве ИРИ в Багдаде.

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