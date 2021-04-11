Иран и Ирак подпишут 5-летний документ о сотрудничестве

Он в субботу по прибытии в Багдад заявил, что Иран стремится к созданию совместных компаний в рамках 5-летнего документа о сотрудничестве с Ираком.

Указав на лозунг нового иранского 1400 года "Производство, поддержка, устранение препятствий", он отметил, что открытие экспортных рынков в соседних странах является главной политикой министерства труда в этом году.

Шариатмадри назвал документ о сотрудничестве между Ираном и Ираком дорожной картой для двух стран, заявив об обмене рабочей силой и возможностями трудоустройства с Ираком.

По его словам, вскоре атташе Ирана по рабочим вопросам будет назначен в посольстве ИРИ в Багдаде.

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