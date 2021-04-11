Иран – один из экспортеров радиопрепаратов в мире

"Большая часть из 133 ядерных достижения, которые в субботу представлены президентом Ирана, относится к области сельского хозяйства", отметил он в интервью государственному телеканалу.

Он назвал центрифугу одной из необходимых средств для производства вакцины от коронавируса, и отметил, что Организация по атомной энергии Ирана обеспечила центрифугу для производства иранской вакцины.

Салехи указал на проект "Тетра" для производства радиопрепаратов, отметив, что на оборудование проекта потрачено 60 млн евро и выделено здание площадью 37 тыс. квадратных метров. "Этот проект является уникальным в Ближнем Востоке и приводит к производству современных радиопрепаратов", добавил он.

По его словам, сегодня Иран экспортирует многие радиопрепараты в Индию, Ливан, Ирак и некоторые европейские страны. "Иран считается одной из ведущих стран в производстве и развитии новых радиопрепаратов, и экспортирует свои продукты в 15 стран мира", отметил Салехи.

"Враги стремятся повлиять на производство радиопрепаратов путем санкций, но усилиями иранских экспертов их действия обречены на провал", заявил глава ОАЭИ.

Радиоактивные фармацевтические препараты — фармацевтические препараты, в составе которых присутствует нестабильный изотоп, делающий эти препараты радиоактивными. Излучение может использоваться либо для оценки метаболизма меченого изотопом вещества в организме, либо для угнетения тканей, абсорбировавших изотоп. Предназначены для медико-биологических исследований, радиоизотопной диагностики и лечения различных заболеваний, главным образом для лучевой терапии злокачественных опухолей.

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