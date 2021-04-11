Премьер-министр Южной Кореи отправился в Тегеран

Ожидается, что премьер-министр Южной Кореи в ходе поездки обсудит пути улучшения отношений между Тегераном и Сеулом. Впервые за последние 44 лет премьер-министр Южной Кореи совершает визит в Иран.
Встреча с вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири, спикером парламента Мохаммад Багером Галибафом и советником верховного лидера Али Лариджани включены в повестку дня Гюна в Тегеране.
Как отмечает Йонхап, премьер-министр Южной Кореи также встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани.
Ранее пресс-секретарь МИД ИРИ Саид Хатибзаде заявил, что Чон Сэ Гюн прибудет в Иран для разрешения двусторонних проблем, включая незаконные ограничения на доступ к средствам ЦБ Ирана в банках Южной Кореи.
Тегеран, 11 апреля, ИРНА - Премьер-министр Южной Кореи Чон Сэ Гюн стрехдневным визитом в воскресенье посетит Тегеран. Об этом сообщило информационное агентство Йонхап.
Ожидается, что премьер-министр Южной Кореи в ходе поездки обсудит пути улучшения отношений между Тегераном и Сеулом. Впервые за последние 44 лет премьер-министр Южной Кореи совершает визит в Иран.
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