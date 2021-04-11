11 апр. 2021 г., 09:40
Journalist ID: 2390
News Code: 84291012
0 Persons

Tags

Премьер-министр Южной Кореи отправился в Тегеран

Премьер-министр Южной Кореи отправился в Тегеран

Тегеран, 11 апреля, ИРНА - Премьер-министр Южной Кореи Чон Сэ Гюн стрехдневным визитом в воскресенье посетит Тегеран. Об этом сообщило информационное агентство Йонхап.

Ожидается, что премьер-министр Южной Кореи в ходе поездки обсудит пути улучшения отношений между Тегераном и Сеулом. Впервые за последние 44 лет премьер-министр Южной Кореи совершает визит в Иран.
Встреча с вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири, спикером парламента Мохаммад Багером Галибафом и советником верховного лидера Али Лариджани включены в повестку дня Гюна в Тегеране.
Как отмечает Йонхап, премьер-министр Южной Кореи также встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани.
Ранее пресс-секретарь МИД ИРИ Саид Хатибзаде заявил, что Чон Сэ Гюн прибудет в Иран для разрешения двусторонних проблем, включая незаконные ограничения на доступ к средствам ЦБ Ирана в банках Южной Кореи.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
4 + 0 =