Премьер-министр Южной Кореи отправился в Тегеран

Ожидается, что премьер-министр Южной Кореи в ходе поездки обсудит пути улучшения отношений между Тегераном и Сеулом. Впервые за последние 44 лет премьер-министр Южной Кореи совершает визит в Иран.

Встреча с вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири, спикером парламента Мохаммад Багером Галибафом и советником верховного лидера Али Лариджани включены в повестку дня Гюна в Тегеране.

Как отмечает Йонхап, премьер-министр Южной Кореи также встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Ранее пресс-секретарь МИД ИРИ Саид Хатибзаде заявил, что Чон Сэ Гюн прибудет в Иран для разрешения двусторонних проблем, включая незаконные ограничения на доступ к средствам ЦБ Ирана в банках Южной Кореи.