Иранские борцы вышли в финалы турнира в Болгарии

Как сообщает ИРНА, в четверг, 8 апреля, в болгарском Пловдиве стартовали международные соревнования по борьбе Кубка "Дан Колов-Никола Петров".

В весовой категории 97 кг Моджтаба Голиейдж победил Хотчою из Грузии со счетом 10:0 в первом матче, а во втором раунде он победил шведского Ангстрема со счетом 11:0 и вышел в полуфинал. На этом этапе он выиграл у Зутана Отимова из Болгарии со счетом 10: 0 и дошел до финального матча. В финале Голейдж встретится с Мамедом Ибрагимовым из Казахстана.

В весовой категории до 125 кг Амин Тахери в группе B победил Ислама Адизова из Болгарии со счетом 10: 0. В полуфинальном матче против Анила Клицаляна, второго человека группы А из Турции, он одержал победу со счетом 11: 0 и вышел в финальный матч. В финале он встретится с Хосе Диасом из Венесуэлы.

В весовой категории 60 кг Пуя Насерпур после перерыва в первом и втором раунде победил Сирашки из Болгарии со счетом 9:0. В следующем матче, в полуфинале, он одержал победу над Ахметом Ояром из Турции со счетом 3:1 у и вышел в финал. Его соперником в этом матче стал Дичер Кастанда из Колумбии.