Миниатюрные горы в Чабахаре видятся как горы на Марсе

Уникальные и красивые миниатюрные горы в Чабахаре на юго-востоке Ирана настолько привлекательны и впечатляют, что многие туристы приезжают в этот район, чтобы увидеть эти странные и особенные пейзажи. Включение миниатюрных гор в категорию особых экологических явлений удвоило привлекательность для наблюдения за ними, особенно среди профессиональных туристов и исследователей.

Известковые отложения - это останки тел ракообразных и рыб, а также песок и глина, которые являются основными составляющими отложений этих гор. Эти горы - одна из удивительных достопримечательностей Чабахара, и в пышный весенний сезон они придали этому району двойную красоту.

Чтобы увидеть марсианские горы Чабахар и потрясающую природу этого района, вам нужно проехать 85 км до Чабахара, а затем полюбоваться красивыми и особенными миниатюрными горами.

Учитывая вспышку коронавируса, сейчас лучшее время для изучения и получения дополнительных сведений о культуре, туризме Ирана. После тщательного изучения можно спланировать привлекательные и новые туристические направления для индивидуальных и групповых путешествий после исчезновения коронавируса.

Город Чабахар славится множеством красот. Каждый год многие туристы ездят в Чабахар, чтобы окунуться в этот экотуризм. Одна из самых живописных достопримечательностей этого района связана с дорогой Чабахар-Бандар Гоутер. Конусообразные горы с одной стороны и розовая лагуна с красными песками с пустынными кустарниками с другой стороны сделали эту дорогу одной из самых красивых в провинции Систан и Белуджистан.

Высота гор варьируется в разных местах, поэтому некоторые из них достигают пяти метров в высоту, а другие - более 100 метров. Такой горный массив можно найти в тысячах долин к востоку от Тегерана, который состоит из конгломератов песчаников и небольшого количества глинистых отложений.