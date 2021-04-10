10 апр. 2021 г., 18:55
Journalist ID: 2388
News Code: 84290611
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В Иране объявили о росте экспорта медицинских товаров на 8 процентов

В Иране объявили о росте экспорта медицинских товаров на 8 процентов

Тегеран, 10 апреля, ИРНА – «В контексте санкций и вспышки коронавируса в 2020 году были приняты соответствующие меры в области производства и даже экспорта медицинских товаров, и в прошлом году мы увидели рост экспорта фармацевтических продуктов и фармацевтических товаров на 8 и 23 процента соответственно», - сказал глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Мохаммад-Реза Шанесаз.

«В 2020 году, несмотря на санкции и вспышку коронавируса, вопрос увеличения экспорта был очень важным, и были приняты очень хорошие меры для обеспечения предметов, необходимых для борьбы с этим вирусом», - отметил он.

«Согласно статистическим данным Организации по развитию торговли, к счастью, объем экспорта по сравнению с 2019 годом, хотя и небольшой, может указывать на имеющиеся в изобилии существующие мощности и перспективы их увеличения в ближайшие годы», - пояснил он.

«В области фармацевтической продукции за первые 11 месяцев 2020 года у нас был рост экспорта почти на восемь процентов по сравнению с тем же периодом 2019 года, в области медицинского оборудования - почти на 23 процента, в области косметики - на 15 процентов, а в сфере моющих средств - 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», - указал он.

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