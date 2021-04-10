10 апр. 2021 г., 18:36
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News Code: 84290592
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Иранский политик: ядерные технологии - одна из составляющих мощи Ирана

Иранский политик: ядерные технологии - одна из составляющих мощи Ирана

Тегеран, 10 апреля, ИРНА - Глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези подчеркнул, что ядерные технологии сегодня являются одной из составляющих мощи Исламской Республики Иран.

«Ядерные технологии сегодня являются одной из составляющих мощи Исламской Республики Иран, и, несмотря на всю предвзятую атмосферу, созданную бунтовщиками на международной арене, эта способность была достигнута при полной прозрачности и законности», сказал он.

«Эти возможности были достигнуты благодаря усилиям ученных страны в ядерной промышленности; те же усилия, которые сегодня принесли другие славные достижения и были источником радости», - отметил он.

«К счастью, с возможностями, которые были созданы в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), мы продвигаемся все более и более мощно, чем когда-либо, в области исследований и разработок мирных ядерных технологий, и это предмет нашей гордости», - сказал он.

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