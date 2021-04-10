Рухани: СВПД полностью легализовал атомную промышленность в Иране

«Эта технология используется в других секторах и применяется в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, энергетике и электроэнергетике. Если другая сторона по думает правильно, тогда их беспокойство неуместно. Эта необоснованная озабоченность в течение 16 лет доставляла неудобства иранскому народу. Если бы это неправильное мышление не было в их умах, и они были бы убеждены в том, какова история иранского народа, что они уделяют особое внимание религиозным и моральным вопросам, они бы также пропустили этот вопрос», - отметил он.

«Мы выполнили эти резолюции», - сказал он, отметив, что наша работа по обогащению урана незаконна, по их мнению. «Эти постановления отправились на свалку истории, и наша деятельность стала легальной. Это оправдание было взято у них, что очень важно с юридической точки зрения и стабильности этой технологии, и одной из гордых работ СВПД было то, что она полностью легализовала ядерную промышленность в Иране», - заключил он.