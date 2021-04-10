Инфраструктура атомной промышленности Ирана сохранена тщательно: глава ОАЭИ

Он на церемонии по случаю 15-й годовщины национального дня ядерных технологий заявил, что ОАЭИ решительно продвигает различные ядерные проекты, несмотря на жестокие санкции со стороны врагов Исламской Республики Иран.

«Все положения закона, принятого парламентом Ирана несколько месяцев назад, строго выполняются, и это доказывает, что ядерная инфраструктура Ирана была тщательно сохранена», добавил он.

Салехи указал на 133 новых ядерных достижения в области здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и энергоснабжения и сказал, что этот факт свидетельствует о том, что Иран не собирается останавливать свое мирное ядерное развитие.

«Мы стремимся расширять свои достижения, соблюдая при этом международное право и обязательства и взаимодействуя с миром на основе достоинства, мудрости и целесообразности», - заключил глава ОАЭИ.

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