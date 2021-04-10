Нет необходимости вести с США прямые или косвенные переговоры: Хатибзаде

Он в интервью телеканалу CNN подчеркнул, что Иран до возвращения США к ядерной сделке не будет вести прямые или косвенные переговоры с Вашингтоном ни в Вене, ни в другом месте.

«Администрация Байдена должна на практике показать, что она стремится исправлять ошибки администрации Дональда Трампа», отметил он.

По его словам, некоторые в администрации Байдена настаивают на приверженность санкциям против Ирана, вместо приверженности СВПД.

«Ни одна страна в мире не отказывается от своей национальной безопасности, и ракеты используются для защиты страны», отметил иранский дипломат, добавив, что все введенные Трампом санкции должны быть отменены, и все должно вернуться к ситуации до января 2017 года.

Говоря о текущей ситуации «непрямых переговоров», Хатибзаде назвал положительными недавние действия группы «4+1» в Вене. «Переговоры в Вене показали, что можно достигнуть прогресса, если США готовы сохранить свою приверженность всем обязательствам в рамках резолюции 2231 СБ ООН», добавил он.

«Мы находимся в критической ситуации, президент Байден должен принять политическое решение. Неужели он действительно хочет поставить под угрозу ядерную сделку, которую США подписали во время его вице-президентства, в пользу санкций Трампа? Или он хочет избавиться от такого провала?», пояснил Хатибзаде.

Пресс-секретарь МИД ИРИ заявил, что Иран всегда призывал все стороны ядерной сделки к приверженности своим обязательствам. «Даже год после выхода Трампа из СВПД, Иран продолжал выполнять свои обязательства по ядерной сделке. Потом Иран открыто объявил, что незаконные навязанные Тегерану санкции должны быть отменены», добавил он, назвав это разумным путем для возвращения США к СВПД.

В ответ на вопрос о механизме отмены санкций против Ирана, Хатибзаде заявил: «США нарушили ядерное соглашение, и сами должны разрешать споры. Для нас в Иране почти невозможно доверять США, учитывая четырехлетнюю непрерывную экономическую войну против иранского народа. В случае снятия санкций со стороны США, Иран готов прекратить свои ответные действия по санкциям и вернуться к своим обязательствам», заключил он.

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