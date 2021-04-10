Посол Ирана в России предостерег от незаконной торговли вакциной от коронавируса

«Это решение может открыть путь для спекулянтов, посредников и брокеров на рынок вакцин», - отметил он.

«Посольство Ирана в России получило новости о том, что некоторые люди в России пообещали иранским частным компаниям предоставить им российскую вакцину от коронавируса, но, безусловно, эти люди намерены получить прибыль, потому что ни при каких обстоятельствах, за пределами официальных правил и каналов, вакцину не могут предоставить иранским компаниям», - добавил посол.

Джалали заявил, что единственным официальным каналом продажи и экспорта вакцин из России в Иран и другие страны является учреждение под названием «Организация защиты прав потребителей», находящееся под прямым контролем президента России. «Эта организация действует на основе контрактов, которые она подписала с различными странами, включая Иран, и за пределами этого канала не имеет продаж или экспорта в какую-либо страну мира», - заключил он.