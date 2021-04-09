Постпред России в Вене заявил, что очных контактов США и Ирана по ядерной сделке не было

"Нет, ничего не изменилось. Иранцы еще до этого марафона четко обозначили свою позицию, - сказал Ульянов. - Они [иранцы] не готовы к очным контактам с американцами".

По его словам, "очных контактов не было" между США и Ираном. Однако координатор ЕС осуществлял челночную дипломатию, пояснил российский постпред. Ульянов также добавил, что пока признаков изменения в позиции Ирана в отношении их контактов с США не наблюдается.

Оценка работы в Вене

Участники двух очных заседаний Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" по рассмотрению реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) дали положительную оценку проделанной работе в Вене, также рассказал Ульянов.

"Практически все без исключения участники дали положительную оценку проделанной работе", - отметил Ульянов.

Призыв России

Кроме того, Россия призвала участников Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" по иранской ядерной сделке сделать упор на рассмотрении вопросов санкционной политики США в отношении Тегерана, сказал Ульянов.

"Пока в более продвинутом состоянии находится список тех шагов, которые должен осуществить Иран в ядерной области. Это неправильно, это нужно исправлять. Это очевидный дисбаланс, потому что ни о каком возвращении Ирана к выполнению его ядерных обязательств без снятия антииранских санкций не будет, - сказал Ульянов по итогам работы комиссии. - Поэтому мы призвали коллег впредь сделать упор именно на санкционной проблематике [США]".

По словам российского постпреда, дополнительный вклад со стороны Вашингтона можно было бы только приветствовать. "Он необходим, чтобы помочь выработать работоспособный документ, который потом бы лег в основу практических договоренностей", - пояснил Ульянов.

В рабочей группе по санкциям Россия и Китай также сделали упор на том, что США должны в обязательном порядке отменить введенные при бывшем президенте США Дональде Трампе санкции против ряда проектов в Иране, осуществлявшихся в рамках СВПД. "Это реактор в Араке и налаживание производства медицинских изотопов на объекте в Фордо", - указал постпред.

Российский документ

Кроме того, Ульянов рассказал, что Россия для стимулирования дискуссии распространила свой неофициальный документ по ядерным вопросам. В нем российские дипломаты изложили понимание того, что нужно сделать Ирану, чтобы он вернулся к полному соблюдению своих обязательств в ядерной области.

Постпред РФ обратил внимание, что западные коллеги по Совместной комиссии отметили, что "российские предложения позволили сфокусировать дискуссию на практических вопросах". В итоге это принесло определенные первоначальные результаты в работе экспертных групп.

В дальнейшем с учетом результатов состоявшихся в Вене дискуссий представителям США и Ирана нужно доложить в своих столицах об их итогах и получить обновленные, дополненные инструкции. Ульянов не исключил, что стороны могут проделать эту работу к середине следующей недели. "И комиссия продолжит свою работу", - отметил он.

Позиция США по санкциям

По словам постпреда, представители США довели до сведения участников Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" их соображения по вопросу отмены санкционного режима против Тегерана.

"Американцы довели до участников Совместного всеобъемлющего плана действий свои оценки и свои соображения по поводу санкционного режима и его отмены. Но хотелось бы, чтобы это было сделано в более конкретной форме", - рассказал Ульянов, говоря о санкциях США в отношении Ирана.

Постпред РФ объяснил, что почти каждый обсуждаемый в комиссии вопрос неоднозначен и сложен. "Это касается и санкций. У США своя санкционная система, законность которой мы не признаем", - отметил Ульянов. Так, есть санкции США против Ирана из-за ядерных вопросов, но есть и санкции, связанные с правами человека, и так далее.

"Иранская сторона исходит из того, что все санкции, введенные в рамках политики максимального давления, должны быть отменены. С нашей точки зрения, это разумно. Получится ли это реализовать, покажут только будущие дискуссии", - резюмировал постпред РФ. "Мы находимся в начале процесса, но он обнадеживает. Очень хорошо, что у всех есть настрой не терять время и сохранить позитивную динамику", - добавил Ульянов, говоря об очной встрече Совместной комиссии на будущей неделе.